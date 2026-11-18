باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور هراز بیان کرد: در مسیر جنوب به شمال این محور، محدوده رینه و حدفاصل سه‌راهی چلاو تا تونل شماره یک با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در مسیر شمال به جنوب، محدوده تونل شماره یک ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده شهرهای دماوند و پل سفید با ترافیک سنگین روبه‌رو است. همچنین در محور قدیم تهران ـ بومهن، محدوده جاجرود و آزادراه تهران ـ پردیس، حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک، ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل گرمدره تا استاندارد و گلشهر تا پل حصارک، همچنین حدفاصل پل کلاک تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی تصریح کرد: در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل ابتدای آزادراه تا نسیم‌شهر، آزادراه تهران ـ قم در محدوده عوارضی تهران، بزرگراه تهران ـ ورامین در محدوده قلعه‌نو و محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع نیز ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای دارای تردد روان اظهار کرد: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، محورهای چالوس و فیروزکوه، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه پردیس ـ تهران روان است.

وی درباره شرایط جوی جاده‌های کشور نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش پراکنده باران گزارش شده است، اما محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

انسداد سه محور غیرشریانی

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از مسدود بودن سه محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای هشترود ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده در حال حاضر مسدود هستند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و با توجه به ترافیک سنگین در برخی محورهای پرتردد، زمان سفر خود را مدیریت کنند.