باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی از پیش‌بینی افزایش ابر و بارش خفیف باران در شمال آذربایجان غربی و شرقی خبر داد و اعلام کرد که از روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه بارش‌ها به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باد در چندین استان کشور گسترش می‌یابد .

وی افزود:از روز جمعه ۲۹ آبان ماه تا روز یکشنبه اول آذرماه جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در اغلب مناطق حاکم خواهد شد.

او گفت: امشب در برخی نقاط واقع در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر و بارش خفیف باران را شاهد هستیم.

وی توضیح داد:روز پنجشنبه، علاوه بر مناطق یادشده، در استان‌های کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های مرکزی، همدان و کرمانشاه، و همچنین ارتفاعات مازندران و گیلان، در بعضی ساعات رگبار، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود.

او گفت:از روز جمعه تا یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما، به‌ویژه در نوار شمالی کشور مورد انتظار است. با این حال، اواخر روز یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور، ابرناکی و بارش پراکنده رخ خواهد داد.