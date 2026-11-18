باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش حماس روز چهارشنبه عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس دانست و خواستار مداخله فوری میانجی‌ها شد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد خودرو‌های نظامی اسرائیل از خط موسوم به «خط زرد» به سمت غرب پیشروی کرده و ساکنان مناطق شمال شرقی اردوگاه آوارگان النصیرات را با تهدید وادار به ترک خانه‌هایشان کرده‌اند.

این جنبش تأکید کرد تخلیه اجباری و آواره کردن هزاران نفر تحت تهدید و بمباران، جنایتی تازه علیه غیرنظامیان و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

حماس همچنین ارتش اسرائیل را متهم کرد که با این تحرکات، ساکنان غزه را به‌طور نظام‌مند در نوار باریکی محصور می‌کند. این جنبش رژیم بنیامین نتانیاهو را به تشدید حملات علیه غیرنظامیان برای منحرف کردن توجه‌ها از بحران‌های داخلی متهم کرد.

حماس هشدار داد این عملیات فاجعه انسانی بیش از دو میلیون فلسطینی را در شرایط محاصره، گرسنگی و فروپاشی خدمات اساسی وخیم‌تر خواهد کرد. این جنبش رژیم اسرائیل و دولت آمریکا را مسئول پیامد‌های این عملیات دانست.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه همزمان با آغاز نخستین عملیات گسترده زمینی ارتش اسرائیل در غزه طی یک سال گذشته، یک فلسطینی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند. این نخستین عملیات نظامی است که ارتش اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور رسمی اعلام کرده است.

منبع: آناتولی