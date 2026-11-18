باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه) با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری می‌شود.

شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان در یکی از دیدار‌های این هفته که در سالن پیکانشهر برگزار شد، میزبان مس رفسنجان بودند و موفق به شکست سه بر دو این تیم شدند تا با پنج برد در صدر جدول گروه دوم باقی بمانند.

نماینده مس در ست اول و سوم با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۳ پیکان را شکست داد، اما در ست‌های دوم و چهارم ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب میزبان شد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

پیکانی‌ها در ست پنجم ۱۵ بر ۱۲ فاتح این جدال سخت شدند تا مس با یک امیتاز از این مسابقه راهی رفسنجان شود.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

پاس گرگان ۳ - ۱ چادرملو اردکان

رازین پلیمر ۳ - ۰ سپاهان

تهران بیشه چمستان ۰ - ۳ استقلال مشهد

شهداب یزد ۰ - ۳ صنعتگران امید

شهروند قزوین ۳ - ۰ مس سونگون

شهرداری ارومیه ۱ - ۳ طبیعت