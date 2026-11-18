باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه) با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری می‌شود.

شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان در یکی از دیدار‌های این هفته که در سالن پیکانشهر برگزار شد، میزبان مس رفسنجان بودند و موفق به شکست سه بر دو این تیم شدند تا با پنج برد در صدر جدول گروه دوم باقی بمانند.

نماینده مس در ست اول و سوم با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۲۳ پیکان را شکست داد، اما در ست‌های دوم و چهارم ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب میزبان شد تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

پیکانی‌ها در ست پنجم ۱۵ بر ۱۲ فاتح این جدال سخت شدند تا مس با یک امیتاز از این مسابقه راهی رفسنجان شود.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

پاس گرگان ۳ - ۱ چادرملو اردکان

رازین پلیمر ۳ - ۰ سپاهان

تهران بیشه چمستان ۰ - ۳ استقلال مشهد

شهداب یزد ۰ - ۳ صنعتگران امید

شهروند قزوین ۳ - ۰ مس سونگون

شهرداری ارومیه ۱ - ۳ طبیعت

جدول دو گروه در پایان هفت دیدار هفته پنجم

گروه اول:

مهرگان ۴ برد و ۱۲ امتیاز

فولاد سیرجان ایرانیان سه برد و ۸ امتیاز

رازین پلیمر سه برد و ۷ امتیاز

استقلال دو برد و ۷ امتیاز

پاس گرگان دو برد و ۷ امتیاز

چادر ملو اردکان دو برد و ۶ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

تهران بیشه چمستان بدون برد و یک امتیاز

گروه دوم:

پیکان تهران ۵ برد و ۱۲ امتیاز

طبیعت ۴ برد و ۱۲ امتیاز

شهرداری ارومیه سه برد و ۱۰ امتیاز

صنعتگران امید ۳ برد و ۹ امتیاز

شهروند قزوین یک برد و ۳ امتیاز

مس سونگون یک برد و ۳ امتیاز

مس رفسنجان بدون برد و دو امتیاز

شهداب یزد بدون برد و امتیاز

هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه چهارم آذرماه پیگیری می‌شود.