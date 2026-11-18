باشگاه خبرنگاران جوان – عباسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت کشور در اختتامیه رویداد «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» عصر امروز با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه اقتصادی کشور گفت: تقویت تولید و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با سایر کشور‌ها می‌تواند ضمن کاهش اثر تحریم‌ها، هزینه فشار‌های اقتصادی علیه کشور را افزایش دهد.

او با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری برای حمایت از تولید افزود: یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه، تعریف حداقل ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در هر شهرستان با استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت کشور با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین حدود ۵ هزار فرصت سرمایه‌گذاری دارای مطالعات امکان‌سنجی در کشور تصریح کرد: با توجه به وجود حدود ۵۰۰ شهرستان، تلاش شده است فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد عدالت منطقه‌ای و متناسب با سند آمایش سرزمین تعریف شود تا همه شهرستان‌ها از ظرفیت جذب سرمایه برخوردار شوند.

عباسی ادامه داد: در این الگو، مجوز‌های مورد نیاز برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید از پیش توسط دستگاه‌های تخصصی و اجرایی صادر شود تا سرمایه‌گذار با مراجعه به استان، یک بسته آماده و مشخص برای آغاز فعالیت اقتصادی در اختیار داشته باشد.

او با بیان اینکه این اقدام می‌تواند بسیاری از موانع اداری و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی را برطرف کند، گفت: دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی باید با نگاه حمایتی در کنار سرمایه‌گذاران قرار گیرند و برای رفع موانع تولید و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری تلاش کنند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد مسیر سبز برای پیگیری مسائل فعالان اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که مشکلات حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تشدید شده است، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بیش از گذشته به مطالبات سرمایه‌گذاران توجه کنند و در‌های مجموعه مدیریتی استان به روی متقاضیان سرمایه‌گذاری باز باشد.

عباسی ابراز امیدواری کرد: برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» نقطه عطفی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان باشد و با تداوم چنین برنامه‌هایی زمینه حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و دستیابی به رشد پایدار، توسعه متوازن و اشتغال پایدار در گیلان بیش از گذشته فراهم شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان