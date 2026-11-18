باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در نشست مدیران شرکت‌ها در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنژن چین، تصمیم اتحادیه اروپا برای قطع واردات نفت و گاز روسیه را عامل کاهش «تحقیرآمیز» سطح زندگی شهروندان اروپایی دانست.

وی گفت عرضه ارزان و باثبات انرژی روسیه برای چندین دهه رفاه اروپا را تضمین کرده بود، اما این اتحادیه اکنون با کاهش توان صنعتی و رقابت‌پذیری، کسری بودجه، بدهی بالا و تورم روبه‌رو است.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ اوکراین، روند حذف واردات انرژی روسیه را آغاز کرده و قصد دارد واردات گاز طبیعی مایع را تا پایان سال ۲۰۲۶ و گاز خط لوله را تا سپتامبر ۲۰۲۷ متوقف کند.

در همین حال، نظرسنجی اتاق بازرگانی آلمان و روسیه از ۷۵۰ شرکت فعال در ارتباط با روسیه نشان می‌دهد ۶۵ درصد آنها خواستار ازسرگیری هرچه سریع‌تر واردات انرژی روسیه هستند و ۳۱ درصد دیگر ترجیح می‌دهند این اقدام پس از پایان جنگ انجام شود.

توماس بایر، کارشناس انرژی این نهاد، گفت افزایش واردات گاز خط لوله می‌تواند به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر آلمان تسکین قابل‌توجهی ایجاد کند. بر اساس محاسبات این نهاد، ازسرگیری انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم می‌تواند سالانه ۹.۵ میلیارد یورو در هزینه‌های آلمان صرفه‌جویی کند.

رویترز همچنین گزارش داد مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا از جمله جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر درباره ورود یک سرمایه‌گذار آمریکایی و ازسرگیری انتقال گاز از طریق خطوط لوله نورد استریم گفت‌و‌گو کرده‌اند.

منبع: رویترز