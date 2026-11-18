باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه «کی‌یف ایندیپندنت» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که فرستادگان ویژه آمریکا به روسیه و اوکراین هشدار داده‌اند که مذاکرات صلح جاری ممکن است «آخرین فرصت واقع‌بینانه» برای دستیابی به توافق پیش از تغییر معادلات سیاسی در واشنگتن باشد.

بر این اساس، گفته شده که استیو ویتکاف و جرد کوشنر این هشدار را که ناشی از نگرانی آنها درباره تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آمریکاست، به مقام‌های روسیه و اوکراین منتقل کرده‌اند.

آخرین دور از مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان) در ابوظبی برگزار شد و پس از دو روز بدون دستیابی به توافقی مهم پایان یافت.

قرار است ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) ویتکاف و کوشنر در برلین با مقام‌های اوکراینی و اروپایی دیدار کنند؛ این نشست، مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه نیست، بلکه بخشی از رایزنی‌ها برای آماده‌سازی دور بعدی است.

گفته شده طرف‌ها برای برگزاری دور بعدی مذاکرات سه‌جانبه توافق کرده‌اند، اما هنوز تاریخ مشخصی برای این نشست اعلام نشده است.

منبع: بریکینگ نیوز