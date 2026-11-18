\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab \u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0647\u062f\u0641 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0646\u0627\u0648\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f.\n