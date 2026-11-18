باشگاه خبرنگاران جوان - جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با ارسال نامه‌هایی جداگانه به مهدی تاج، ضمن ابراز تأسف و همدردی، درگذشت این دو چهره باسابقه فوتبال ایران را به فدراسیون فوتبال و خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

اینفانتینو در نامه مربوط به درگذشت حسن حبیبی، از حضور بیش از ۳۰ باره این پیشکسوت در تیم ملی فوتبال ایران، شرکت در رقابت‌های فوتبال المپیک ۱۹۶۴ و قهرمانی جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸ یاد کرده است. وی همچنین به دوران مربیگری حبیبی در تیم ملی، تیم المپیک، پاس تهران و آرارات اشاره و از نقش ماندگار او در فوتبال ایران تمجید کرده است.

رئیس فیفا در نامه تسلیت به مناسبت درگذشت حمید علیدوستی نیز به سابقه ۲۷ بازی ملی این بازیکن اسبق تیم ملی اشاره کرده و از دوران حضور او در تیم‌هایی همچون هما، دارایی، کشاورز و سایپا و همچنین تجربه بازی در فوتبال آلمان یاد کرده است.

اینفانتینو همچنین با اشاره به فعالیت‌های مربیگری علیدوستی در تیم‌های باشگاهی و تیم‌های ملی جوانان و زیر ۱۷ سال ایران، از جایگاه و میراث ارزشمند او در فوتبال کشورمان یاد کرده است.

اینفانتینو در پایان هر دو نامه، به نمایندگی از جامعه بین‌المللی فوتبال، مراتب همدردی خود را با فدراسیون فوتبال ایران، خانواده‌ها و نزدیکان این دو پیشکسوت ابراز کرده و برای آنان در این دوران دشوار آرزوی آرامش و شکیبایی کرده است.