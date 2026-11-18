باشگاه خبرنگاران جوان – هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در آیین اختتامیه نخستین رویداد سرمایه‌گذاری «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی استان گفت: گیلان فراتر از گردشگری، در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، اقتصاد دریاپایه، کشاورزی و صنعت فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد و باید با تسهیل فرآیند‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های بالفعل تولید و اشتغال تبدیل کرد.

او با قدردانی از برگزارکنندگان و عوامل اجرایی این رویداد اظهار داشت: این همایش و نمایشگاه با وجود صرف هزینه‌ای محدود، توانست اثر و پیامی ماندگار در سطح استان و کشور بر جای بگذارد و ظرفیت‌های اقتصادی گیلان را به علاقه‌مندان به توسعه ایران و این استان معرفی کند.

استاندار گیلان با اشاره به حضور فعالان اقتصادی و مدعوین از استان‌های همجوار و تهران تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های استان، تقویت ارتباطات اقتصادی و جلب توجه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های موجود فراهم می‌کند.

گیلان فراتر از گردشگری، سرزمین فرصت‌های اقتصادی است

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مزیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: گیلان را نباید صرفا استانی پربارش و گردشگرپذیر دانست، بلکه این استان سرزمین بارش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. او همچنین با بیان اینکه باید نگاه به ظرفیت‌های گیلان از گردشگری فراتر رود، گفت: امروز با توجه به تحولات منطقه‌ای و شرایط جدید اقتصادی، توجه به حوزه‌های تجارت، لجستیک، حمل و نقل، بنادر و کشتیرانی اهمیت دوچندانی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی استان بهره گرفت.

استاندار گیلان به نقش زیرساخت‌های بندری در توسعه اقتصاد دریاپایه اشاره کرد و افزود: نقطه آغاز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه، اسکله و بندر است و با توسعه فعالیت‌های بندری، زمینه حضور کشتی‌ها، گسترش حمل‌ونقل زمینی، فعالیت شرکت‌های لجستیکی، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و مراکز اقامتی نیز فراهم می‌شود.

حق‌شناس در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دریای کاسپین تصریح کرد: دریا نباید صرفا به عنوان منبعی برای صیادی دیده شود؛ مردم شمال سال‌ها با دریا زندگی کرده‌اند و اکنون باید بار دیگر نگاه خود را به این ظرفیت راهبردی معطوف کنند و از آن برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و تأمین روزی حلال بهره ببرند.

آماده‌سازی بیش از ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری در گیلان

او همچنین با اشاره به آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان گیلان گفت: بیش از ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف استان آماده شده و شهرداری رشت نیز ۴۰ بسته سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان قرار داده است که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های مربوطه از این فرصت‌ها استفاده کنند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تداوم معرفی فرصت‌های اقتصادی استان افزود: معرفی ظرفیت‌ها نباید به برگزاری یک رویداد محدود شود، بلکه باید به جریانی مستمر تبدیل شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با شناخت دقیق فرصت‌ها، برای حضور و فعالیت در گیلان تصمیم‌گیری کنند.

حمایت از سرمایه‌گذاران، مسیر تقویت تولید و رشد اقتصادی

حق‌شناس تقویت تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران را از الزامات افزایش توان اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش توان تولیدی، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی است. او با اشاره به اهمیت ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور‌ها اظهار داشت: هرچه پیوند‌های اقتصادی بر پایه منافع مشترک و تعاملات پایدار تقویت شود، اعمال محدودیت و فشار اقتصادی از سوی طرف مقابل دشوارتر خواهد شد.

استاندار گیلان تحقق رشد اقتصادی را مستلزم توجه جدی به تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: برای حمایت مؤثر از بخش تولید باید مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود و دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی با رویکردی حمایتی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری کنند.

تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌محور بر اساس سند آمایش سرزمین

حق‌شناس در ادامه با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور برای تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها گفت: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، همراه با مطالعات امکان‌سنجی و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، می‌تواند زمینه توزیع عادلانه فرصت‌ها و جذب سرمایه در سراسر استان را فراهم کند. او بر لزوم انطباق این فرصت‌ها با سند آمایش سرزمین تأکید کرد و افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس مزیت‌های هر منطقه تدوین و مجوز‌های مورد نیاز از سوی دستگاه‌های تخصصی پیش از ارائه به متقاضیان اخذ شود تا سرمایه‌گذاران با مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، بسته‌ای مشخص و آماده برای آغاز فعالیت اقتصادی در اختیار داشته باشند.

استاندار گیلان تسهیل فرآیند‌های اداری را از وظایف مهم مدیران دانست و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی باید سرمایه‌گذاران را با جدیت همراهی کنند؛ به ویژه در شرایط کنونی که فعالان اقتصادی با دشواری‌های بیشتری مواجه هستند، حمایت از آنان باید در اولویت قرار گیرد.

در پایان این مراسم، از تمبر یادبود نخستین رویداد سرمایه‌گذاری «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» رونمایی شد و سپس از فعالان اقتصادی و رسانه‌های فعال در حوزه اقتصادی تجلیل به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان