باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از نحوه موضع‌گیری جی‌دی ونس، معاون خود درباره جنگ ایران و مرتبط کردن آن با شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای ناراضی است و این را به نزدیکان خود اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در ابتدا تحلیل ونس را که گفته بود شکست جمهوری‌خواهان به دلیل جنگ با ایران بوده، درست توصیف کرد و گفت که مشکلی با آن ندارد؛ اما طی دو هفته گذشته به دستیاران و متحدانش گفته است که ونس باید در تحلیل خود اشاره می‌کرد در هر صورت تصمیم رئیس جمهور برای ورود به جنگ با ایران درست بوده است.

هم‌زمان، ترامپ در گفت‌و‌گو‌های خصوصی همچنان از مارکو روبیو تمجید کرده و گفته است که او می‌تواند نامزد قدرتمندی برای انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.

منابع آگاه می‌گویند احتمالا این موضوع به این دلیل است که روبیو بار‌ها تأکید کرده تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای حمله به ایران «برای امنیت ملی آمریکا ضروری بوده است».

این تنش در مقطع حساسی برای ونس شکل گرفته است؛ او در حال بررسی این موضوع است که آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد شود یا خیر. در چنین رقابتی، حمایت ترامپ می‌تواند برای دستیابی او به نامزدی حزب جمهوری‌خواه تعیین‌کننده باشد. اظهارات مثبت رئیس‌جمهور آمریکا درباره روبیو، تازه‌ترین نمونه از ارزیابی توانایی‌های این دو نفر از سوی ترامپ است؛ آن هم در شرایطی که مسئله جانشینی او اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

متحدان ونس که آنها نیز به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، می‌گویند او واقعاً درباره آینده سیاسی خود مردد است. آنها به خانواده جوان او اشاره می‌کنند؛ چهارمین فرزند ونس در ماه ژوئیه به دنیا آمده است و این مسئله می‌تواند یکی از دلایلی باشد که او را از ورود به رقابت انتخاباتی سال ۲۰۲۸ منصرف کند. آنها همچنین می‌گویند ونس به‌شدت به تحلیل‌های سیاسی علاقه‌مند است و اگر مسیر پیروزی را هموار نبیند، ممکن است از شرکت در این رقابت صرف‌نظر کند.

از سوی دیگر، پیامد‌های جنگ با ایران و مخالفت رأی‌دهندگان با این جنگ نیز می‌تواند عامل مهمی در تصمیم ونس باشد. برخی از متحدان او می‌گویند اگر ترامپ تصمیم بگیرد جنگ علیه ایران را از سر بگیرد، شانس ونس برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت کاهش خواهد یافت.

ونس دو روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دلیل شکست ما، جنگ است.» ترامپ در ابتدا گفت که با این تحلیل مشکلی ندارد، اما اندکی بعد، معاون خود را از مشارکت در مذاکرات صلح با ایران کنار گذاشت و اعلام کرد که ونس باید بر فساد در ایالت‌هایی که زیر نظر دموکرات‌ها اداره می‌شود، تمرکز کند.

ونس در سال ۲۰۱۶ آشکارا از منتقدان ترامپ بود و او را «فاقد صلاحیت برای بالاترین مقام کشور» توصیف می‌کرد. با این حال، بعد‌ها به یکی از حامیان ترامپ تبدیل شد و در سال ۲۰۲۲، هنگام رقابت برای تصاحب کرسی سنای ایالت اوهایو، خواستار حمایت وی شد. ترامپ از او حمایت کرد و ونس نیز در آن انتخابات پیروز شد.

اکنون بسیاری از جمهوری‌خواهان معتقدند ونس برای پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه به حمایت صریح یا دست‌کم ضمنی ترامپ نیاز دارد. با این حال، چنین حمایتی قطعی نیست.

منبع: نیویورک تایمز