\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0632 \u06af\u06cc\u062c\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0639\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0648\u0644 \u067e\u0627\u0634\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a \u0648 \u0644\u0627\u06cc\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0639\u0644\u06cc\u060c \u0628\u0631 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00a0 \u062c\u0639\u0644 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n