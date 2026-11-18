باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه به برلین سفر می‌کنند تا با مقام‌های اوکراینی و هیئت مذاکره‌کننده اروپایی درباره راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

به گفته این مقام آمریکایی، محور مذاکرات تدوین تضمین‌های امنیتی معتبر برای اوکراین پس از جنگ، پیشبرد یک برنامه جامع برای بازسازی و احیای اقتصادی این کشور و آماده‌سازی دور بعدی مذاکرات چندجانبه خواهد بود.

مقام‌های روسیه، اوکراین و آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار طی ۹ ماه گذشته در ابوظبی درباره پایان دادن به جنگ گفت‌و‌گو کردند. پس از آن، کوشنر و ویتکاف در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کردند و اعلام شد که اروپا در دور بعدی مذاکرات مشارکت خواهد داشت.

کوشنر روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از پیشرفت مذاکرات خبر داد، اما به نظر نمی‌رسد دو طرف به توافق نزدیک شده باشند. روسیه خواستار واگذاری منطقه دونباس اوکراین در ازای برقراری صلح است؛ در حالی که اوکراین با واگذاری سرزمین‌های خود مخالفت می‌کند.

این مقام آمریکایی همچنین گفت تیم مذاکره‌کننده واشنگتن روزانه چندین بار با شرکای اوکراینی و اروپایی در تماس است تا پیشنهاد‌هایی برای دستیابی به صلحی پایدار ارائه کند.

این مذاکرات هم‌زمان با سفر دونالد ترامپ به چین و برگزاری نشست سه‌جانبه او با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ انجام می‌شود. ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت انتظار دارد موضوع اوکراین نیز در دستور کار این نشست قرار بگیرد.

مقام آمریکایی تأکید کرد دیدار‌های برلین و رایزنی‌های ترامپ در چین بخشی از یک تلاش دیپلماتیک هماهنگ برای پیشبرد روند صلح در اوکراین است.

منبع: رویترز