باشگاه خبرنگاران جوان -مجلس بزرگداشت آیت الله شبیری زنجانی از طرف رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) جمعه شب ۲۸ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینیِ حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در قم برگزار می شود.

همچنین مجلس ترحیم و بزرگداشت این عالم ربانی، فرداشب (پنجشنبه ۲۸ آبان) از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‎‌شود.

پیکر مطهر این مرجع فقید امروز از خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)تشییع شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی پس از اقامه نماز به مشهد مقدس منتقل می‌شود تا فردا پس از برگزاری مراسم تشییع، در حرم مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده شود.

روح بلند این مرجع تقلید پس از سال‌ها مجاهدت سحرگاه ۲۶ آبان ماه ه ملکوت اعلی پیوست.