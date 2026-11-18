باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در چهارمین جلسه شورای عالی ورزش، با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران ورزش کشور اظهار کرد: ورزشکاران ایران با وجود مشکلات زیربنایی در حوزه ورزش و دشواری‌های ناشی از جنگ تحمیلی، حضوری ارزشمند در مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌اند و توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف برای کشور افتخارآفرینی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی از هم‌اکنون برای حضور در المپیک لس‌آنجلس گفت: فضای ورزش کشور باید متناسب با شرایط و الزامات حضور در این رقابت‌ها آماده شود و دستگاه‌های مسئول، نیاز‌های ورزشکاران را برای کسب نتایج بهتر شناسایی و پیگیری کنند.

عارف تصریح کرد: دولت نیاز‌های ورزشکاران برای حضور جدی و پررنگ در المپیک لس‌آنجلس را تأمین خواهد کرد تا میزان مدال‌آوری ایران در این مسابقات نسبت به دوره گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

ورزشکاران مدال‌آور نباید دغدغه تأمین معیشت داشته باشند

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت معیشتی از قهرمانان و مدال‌آوران کشور، به مشکلات اقتصادی برخی ورزشکاران اشاره کرد و گفت: بعضی از ورزشکاران مدال‌آور ما برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ناچار به کارگری هستند، در حالی که وظیفه ما حمایت از آنان است.

وی افزود: ورزشکارانی که برای کشور در عرصه‌های جهانی افتخارآفرینی می‌کنند، باید از آرامش و امنیت معیشتی برخوردار باشند تا بتوانند بدون نگرانی از مسائل اقتصادی، وقت و توان خود را صرف تمرین، آمادگی و کسب مدال کنند.

عارف همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات ورزشی در سراسر کشور تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به شناسایی استعداد‌های ورزشی در مناطق مختلف شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت ورزش‌های انفرادی در کنار رشته‌های تیمی اظهار کرد: لازم است امکانات و تجهیزات مورد نیاز ورزشکاران رشته‌های انفرادی نیز با توجه بیشتری تأمین شود؛ چراکه این رشته‌ها ظرفیت مهمی برای نمایش فرهنگ و سنت‌های کشور دارند.

تأکید بر حمایت ویژه از ورزش دختران و رفع نابرابری امکانات

عارف با تقدیر از عملکرد دختران ورزشکار ایران در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، خواستار توجه ویژه به نیاز‌ها و شرایط حضور آنان در میادین ورزشی شد.

وی گفت: دختران ورزشکار کشورمان مسئولیتی فراتر از پسران ورزشکار بر دوش دارند، زیرا علاوه بر رقابت ورزشی، نماینده فرهنگ معنوی و تمدنی ایران نیز هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دختران ورزشکار ایرانی برای حفظ و نمایش فرهنگ دیرینه کشور، در شرایطی که از نظر الزامات پوشش با رقبای خود یکسان نیستند، در مسابقات شرکت می‌کنند و به مقام قهرمانی می‌رسند؛ ازاین‌رو لازم است حمایت بیشتری از ورزش دختران صورت گیرد.

عارف با اشاره به جایگاه ورزش زنان در معرفی توانمندی‌های ایران در عرصه بین‌المللی، بر ضرورت فراهم‌سازی امکانات مناسب برای توسعه فعالیت‌ها و موفقیت‌های آنان تأکید کرد.

پهلوان‌پروری باید محور اصلی ورزش ایران باشد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه پهلوان‌پروری رویکرد اصلی کشور در حوزه ورزش است، گفت: معتقدیم زمانی پیروز هستیم که ورزشکاران ما روحیه پهلوانی داشته باشند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران، رفتار اخلاق‌مدارانه ورزشکاران کشور را برخاسته از این میراث دانست و افزود: ورزشکاران ایرانی با منش پهلوانی خود، علاوه بر کسب افتخار در میدان مسابقه، به مردم و رزمندگان نیز روحیه و امید می‌دهند.

عارف همچنین انصراف ورزشکار ایرانی از رقابت با نماینده رژیمی که از آن با عنوان «رژیم جعلی» یاد کرد را جلوه‌ای از روحیه پهلوانی دانست و آن را مایه افتخار کشور توصیف کرد.

وی تأکید کرد که موفقیت در ورزش تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود و رعایت اخلاق، جوانمردی و حفظ ارزش‌های فرهنگی نیز از شاخص‌های مهم افتخارآفرینی ورزشکاران است.