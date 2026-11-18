باشگاه خبرنگاران جوان - این سامانه در راستای حفاظت از منابع آب سطحی، پیشگیری از آلودگی‌های نفتی و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از حوادث جاده‌ای، به‌ویژه واژگونی تانکر‌های حامل سوخت در محور‌های منتهی به سد‌ها و منابع تأمین آب شرب استان، راه‌اندازی و فعال شده است.

کژال حبیب‌زاده، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آبی و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر حوادث احتمالی اظهار کرد: با توجه به عبور مسیر‌های حمل‌ونقل مواد نفتی و سوختی از محدوده‌های بالادست سد‌ها و منابع تأمین آب شرب، حوادثی مانند واژگونی تانکر‌های حامل سوخت می‌تواند تهدیدی جدی برای کیفیت منابع آب، اکوسیستم‌های آبی و سلامت عمومی باشد.

منبع:محیط زیست استان