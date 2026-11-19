باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها این امکان را برای صاحبان مشاغل فراهم می‌کند تا محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود را انتخاب کرده و در اجرای پروژه‌های مورد نیاز استان مشارکت کنند.

وی افزود: تاکنون اعتبار مورد نیاز ۴۲ پروژه از مجموع ۴۸ پروژه ملی و استانی معرفی‌شده در این طرح تأمین شده است اما شش پروژه همچنان برای تأمین اعتبار به انتخاب و مشارکت مؤدیان نیاز دارند.

پورمختار اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل احداث راه دسترسی معادن مهاباد به گاگش علیا، ساخت پل واریانت در کیلومتر ۳۹ محور خوی–قطور–رازی به طول ۱۵۰ متر، احداث مسیر پنج‌کیلومتری سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی ماکو و بهسازی چهار کیلومتر از محور نقده–پیرانشهر–تمرچین و حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۴ است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی بیان کرد: تکمیل فاز نخست اردوگاه‌های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی خوی و احداث استادیوم پنج‌هزارنفری این شهرستان نیز در فهرست طرح‌های نیازمند تأمین اعتبار قرار دارد.

وی مهلت مشارکت در این طرح را تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: مؤدیان مالیاتی و صاحبان مشاغل می‌توانند هنگام استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم پروژه مورد نظر خود را برای تخصیص اعتبار انتخاب کنند.