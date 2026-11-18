باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به‌طور رسمی حکیم جفریز، نماینده ایالت نیویورک را به‌عنوان نامزد خود برای ریاست مجلس انتخاب کردند.

در رأی‌گیری غیرعلنی، ۲۵۱ نماینده از نامزدی جفریز حمایت کردند و ۱۱ نفر با آن مخالفت کردند. با این تصمیم، جفریز در صورت انتخاب در آغاز به کار کنگره جدید در ماه ژانویه، به نخستین رئیس سیاه‌پوست مجلس نمایندگان آمریکا تبدیل خواهد شد.

پس از این نامزدی، رأی‌گیری نهایی در صحن کامل مجلس نمایندگان در سوم ژانویه برگزار می‌شود و قانون‌گذاران رئیس بعدی این مجلس را به‌طور رسمی انتخاب خواهند کرد.

منبع: بریکینگ نیوز