باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات لیگ برتر فوتبال بعد از وقفه ۲ هفته‌ای به خاطر حضور تیم ملی فوتبال در تورنمنت بصره از امروز (پنج شنبه) ساعت ۱۶:۳۰ با بازی ملوان و گل گهر سیرجان از سر گرفته می‌شود. همچنین استقلال و تراکتور این هفته به علت حضور بازیکنانشان در اردوی تیم ملی فوتبال به میدان نمی‌روند و بازیشان ۸ دی ماه برگزار خواهد شد.

تیم‌های فوتبال ملوان و گل گهر در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر ۲ تیم نتوانستند در هفته‌های اخیر نتایج مطلوبی بگیرند و هر ۲ تیم به ۳ امتیاز بازی امروز نیاز مبرم دارند تا نوار ناکامی شان را قطع کنند.

قو‌های سپید انزلی در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و آنها با ۶ باخت در ۱۲ بازی و کسب ۱۰ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی هستند. شاگردان مازیار زارع با حمایت هواداران خود به دنبال بردن تیم گل گهر هستند تا از فانوس به دستان فرار کنند و چند پله در جدول رده بندی صعود کنند.

در آن طرف، تیم گل گهر سیرجان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا نتایج خوبی نگرفته و با ۱۴ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مهدی رحمتی محکوم به برد خارج از خانه مقابل ملوان هستند تا نوار ناکامی‌های خود را در لیگ برتر فوتبال قطع کنند.

با توجه به اینکه گل گهر شانس اندکی برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا دارد به نظر می‌رسد این تیم سیرجانی تمرکزش را معطوف به بازی‌های لیگ کرده است تا در این جام به موفقیت برسد.

کادرفنی گل گهرسیرجان دچار تغییر شد و مجتبی سرآسیایی از جمع مربیان جدا شد و یک مربی یونانی که دستیار اوزنیدیس سرمربی اسبق تیم گل گهر بود به این تیم برگشته است.

ملوان در این فصل در خانه آن تیم قدرتمند گذشته نیست ودر دو بازی با فولاد و چادرملو کامبک خورد و برد را با شکست در ثانیه‌های پایانی عوض کرد. آخرین بازی شاگردان مازیار زارع در اصفهان با شکست ۴ برصفر مقابل سپاهان به پایان رسید.

تقابل مازیار زارع و مهدی رحمتی مربیان جوان لیگ برتر فوتبال جذاب و دیدنی خواهد بود.