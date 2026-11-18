باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا گزارش‌ها درباره احتمال حمله ایران به این کشور با استفاده از بمب کثیف را رد کرد و گفت معتقد نیست چنین تهدید فوری وجود داشته باشد.

مولین در پاسخ به پرسش ال گرین، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا درباره موافقت با این ارزیابی که ایران تهدیدی قریب‌الوقوع در ارتباط با طرح حمله با بمب کثیف نیست، پاسخ مثبت داد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گزارش شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌ریزی ایران برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد دولت ترامپ با سلاح شیمیایی را رد کرده بود.

روبیو در واکنش به این گزارش گفته بود: «فکر نمی‌کنم هیچ تهدید فوری وجود داشته باشد.»

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتهامات مضحک اخیر روزنامه نیویورک‌تایمز درباره سد‌های ایران در کنار روایت ساختگی شبکه سی‌ان‌ان درباره یک «بمب کثیف» ادعایی، بخشی از یک کارزار حساب‌شده دروغ‌پراکنی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده است که با هدف زمینه‌سازی برای تجاوز و ارتکاب جنایات جنگی بیشتر طراحی شده است.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اتهامات آمریکا مبنی بر برنامه‌ریزی تهران برای حمله به واشنگتن با استفاده از آنچه «بمب کثیف» یا سلاح‌های شیمیایی نامیده می‌شود را رد کرد و آنها را «ادعا‌های ساختگی و بی‌اساس» خواند.

منبع: الجزیره