باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته اول این رقابت‌ها، تیم‌های دریای بابلسر، شهروند فریدونکنار، ارمیکو نوشهر، ولتای تنکابن، طوس ساری و نیکاپارس چالوس مقابل حریفان پیروز شدند و شهدای بابلسر و شهروند جویبار هم شکست خوردند.

در بازی‌های برگزار شده گروه اول، طوس ساری در شهرآورد مازندرانی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد شهروند جویبار گذشت، نیکاپارس چالوس به دلیل عدم صدور کارت بازی تیم کادوس تهران برنده شد.

طوس ساری با گل‌های محمد پاکباز و اشکان وردانی در دقیقه ۸۹ از روی نقطه پنالتی، اولین پیروزی خانگی را در زمین مجموعه ورزشی آسایش جشن گرفت.

شهدای بابلسر هم که به دلیل بارندگی شدید در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ از عابد گلستان پذیرایی می‌کرد، شکست سنگین ۵ بر ۱ را تجربه کرد.

دریای بابلسر در شهر ری دست به کار بزرگی زد و میزبانش تیم احسان را با حساب ۲ بر ۱ و با گلزنی مهدی غلامحسین نیا و محمد قاسمپور مغلوب کرد.

شهروند فریدونکنار مهمان نامدارش مقاومت تهران را با نتیجه ۲ بر ۱ از پیش روبرداشت.

علی اکبر زاهدیان و مقداد آزادی با گلزنی در ورزشگاه شهید کریم آزادی، شادی را به نیمکت شهروند فریدونکنار بردند.

ارمیکو نوشهر در مهمانی براکو دامغان با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز از میدان خارج شد.

علی اسماعیلی و آرش حیدری تور دروازه تیم براکو دامغان را به لرزه درآوردند.

اولین بازی ولتای تنکابن برای این تیم خوش یمن بود؛ چرا که به دلیل عدم صدور کارت بازی برای بازیکنان مهمانش صنوبر برتر البرز با حساب ۳ بر صفر برنده اعلام شد.