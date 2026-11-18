باشگاه خبرنگاران جوان - دور دوم رقابت‌های پینگ پنگ آزاد پسران زیر ۱۵ سال کشور به مدت ۲ روز در خانه تنیس روی میز شیراز برگزار شد که پس از برگزاری ۴۱۰ رقابت هشت پینگ پنگ باز به رقابت‌های لیگ برتر راه یافتند که اسامی راه یافتگان بدین شهر است.

حامد فروغان فارس

محمد حسین اکبریان فارس

امیرفرجی اصل فارس

محمد مهدی سبزواری فارس

طا‌ها دهقانی تهران

محمدطا‌ها صغیری خراسان جنوبی

کیان میرزا جانی آذربایجان شرقی

پویا محمودی کرمان

دور نخست این رقابت‌ها نیز مرداد ماه در قائم شهر برگزار شد که یاسین شعاری از مازندران، علیرضا نصیرایی از مازندران، سبحان کاوه از مازندران، مانی حسین زاده گیلان، پاکزاد رحیمیان کردستان، ماهان فخرایی خراسان شمالی و نیکان شیروانی تهران به لیگ برتر پسران کشور راه یافتند.

۱۶ نفر برتر این دو دور ۵ شنبه و جمعه در خانه تنیس روی میز شیراز به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند تا قهرمان کشور مشخص شود.

منبع: ورزش و جوانان فارس