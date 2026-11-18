باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در سفری اعلام‌نشده وارد کاراکاس شد و با دلسی رودریگز، رئیس دولت موقت ونزوئلا دیدار کرد. این بالاترین سطح سفر مقام‌های آمریکایی به ونزوئلا از زمان روی کار آمدن دولت موقت این کشور است.

هگست در این دیدار از توافق همکاری نظامی میان دو کشور خبر داد و گفت آمریکا قصد دارد از ظرفیت‌های منابع طبیعی و نفتی ونزوئلا بهره‌برداری کند.

آسوشیتدپرس این توافق را بخشی از تلاش دولت ترامپ برای تعمیق نفوذ در ونزوئلا می‌داند. این خبرگزاری می‌گوید همکاری جدید از آموزش نظامی تا تبادل اطلاعات را دربرمی‌گیرد، هرچند پنتاگون هنوز جزئیات اجرایی آن را منتشر نکرده است.

این توافق همچنین در حالی اعلام شده است که روزنامه نیویورک‌تایمز پیش‌تر گزارش داده بود ترامپ در حال فشار بر ونزوئلا است تا نظامیان آمریکایی را به این کشور بفرستد و حضور بلند مدت آنها را تضمین کند. در این گزارش آمده است: «دولت ترامپ در حال مذاکره با مقام‌های ونزوئلایی برای دستیابی به توافقی با هدف فراهم کردن چارچوب حقوقی حضور بلندمدت نیرو‌های آمریکایی در این کشور است». به نوشته این روزنامه، توافق احتمالی می‌تواند زمینه‌ساز بازدید از کشتی‌های نظامی، آموزش نیرو‌ها و برگزاری رزمایش‌های مشترک باشد.

شایان ذکر است که رودریگز از زمان بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و انتقال وی به نیویورک، با حمایت واشنگتن اداره دولت موقت ونزوئلا را بر عهده دارد.

ونزوئلا به دلیل ذخایر نفتی و موقعیت راهبردی در آمریکای لاتین در سیاست منطقه‌ای واشنگتن اهمیت دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه