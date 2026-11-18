باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در گفت‌وگویی تلویزیونی در تشریح سفر خود به عمان گفت: سفر بسیار خوبی به مسقط داشتم. در این سفر، دیداری ثمربخش با همتای عمانی خود و همچنین دیداری مهم با سلطان عمان برگزار کردم.

وی افزود: علاوه بر گفت‌‌وگوهای معمول درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای، از جمله تجاوز آمریکا و تلاش‌ها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد جنگ را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.



عراقچی تصریح کرد: دیدگاه‌های ما درباره این مسائل، هم‌راستایی نزدیکی با دیدگاه‌های دوستان عمانی‌مان دارد.



وزیر امور خارجه گفت: همچنین درباره نقش دیپلماتیک عمان تبادل نظر کردیم. عمان نخستین کشوری بود که در این تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کرد و ما از این بابت قدردان این کشور هستیم.



عراقچی ادامه داد: عمان همواره نقشی مثبت در دیپلماسی منطقه‌ای و حل‌وفصل منازعات ایفا کرده و همچنان به ایفای این نقش ادامه می‌دهد. معتقدیم این تلاش‌ها باید تداوم یابد.



وی همچنین گفت‌وگویی سازنده درباره ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای جدید و مستقل داشتیم. در سراسر منطقه، این دیدگاه بیش از پیش در حال تقویت است که امنیت باید از درون خود منطقه و بدون مداخله خارجی تأمین شود.



عراقچی ادامه داد: همچنین نشست سه‌جانبه‌ای با وزیر امور خارجه ازبکستان برگزار کردیم. با توجه به اینکه ازبکستان در آسیای مرکزی و عمان در خلیج فارس قرار دارد و ایران حلقه اتصال میان این دو منطقه است، درباره موضوع ترانزیت و اتصال‌پذیری گفت‌وگو کردیم.



وزیر امور خارجه در گفتوگو با پرس تی وی افزود: بحثی مفصل و محتوایی درباره این موضوعات داشتیم و توافق کردیم که رایزنی‌ها و پیگیری‌ های خود را در این زمینه ادامه دهیم.