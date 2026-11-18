باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در محور‌های فارس ۱۲ نفر راهی بیمارستان شدند.

برخورد مینی‌بوس و تریلی در محور زرقان به شیراز با ۶ مصدوم

بر اثر برخورد یک دستگاه مینی بوس و تریلی در محور زرقان به شیراز، ۶ نفر مصدوم شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار کرد: با اعلام برخورد مینی‌بوس و تریلی در محور زرقان به شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۶ مصدوم به همراه داشت، ادامه داد: همه مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، برای تکمیل درمان به بیمارستان امام حسن عسکری (ع) زرقان منتقل شدند.

حادثه رانندگی در محور دولت‌آباد داراب با ۶ مصدوم

در پی برخورد یک دستگاه تریلی و پراید در محور دولت‌آباد داراب، ۶ نفر مصدوم شدند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بیان کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه تریلی و پراید در محور دولت‌آباد داراب، پیش از دوراهی حاجی‌آباد به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس با انجام اقدامات اولیه درمانی، همه مصدومان را برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل کردند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.