باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: عصر امروز بسیجی بومی طرح امنیت به نام پیرمحمد شه بخش نزدیک منزلش توسط تروریست‌های مزدور آمریکایی - صهیونیستی به شهادت رسید.

این شهید اقدامات موثری در راستای مردمیاری و محرومیت زدایی در منطقه کورین انجام می‌داد و از خانواده سران طوایف منطقه بود.

تلاش برای شناسایی عوامل این اقدام جنایتکارانه تروریستی ادامه دارد.

خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تایید اصل خبر گفت: هدف این‌گونه تحرکات کور و ترور یک فرد بی سلاح؛ ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی میان صفوف متحد اقوام و مذاهب منطقه است.