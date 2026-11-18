باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "موسی بهاری" فرمانده انتظامی شهرستان بوکان در تشریح این خبر گفت: درپی وصول خبری مبنی بر قتل یک شهروند در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بوکان، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان در محل حاضر شدند.

وی افزود: تیم ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان با حضور در صحنه و بررسی های تخصصی، ۵ نفر متهم را در این ارتباط شناسایی و دستگیر نمودند که متهمان در تحقیقات و بازجویی های تخصصی پلیس، به ارتکاب قتل به دلیل اختلاف شخصی اعتراف کردند که با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان با اشاره به اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، از شهروندان خواست که هر گونه موضوعات امنیتی را از طریق شماره های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند .