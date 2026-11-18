طرح تسهیلاتی «دماوند» بانک ملی ایران، با حضور محسن سیفی، مدیرعامل این بانک، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۱۴۰۵) رونمایی شد.

دماوند طرح جدید تسهیلاتی بانک ملی ایران است که با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به منابع مالی و متناسب با نیاز خانواده‌ها، اصناف و کسب‌وکار‌ها طراحی شده است.

بر اساس ضوابط این طرح، مشتریان حقیقی می‌توانند تا سقف ۷ میلیارد ریال، اصناف تا ۱۵ میلیارد ریال و مشتریان حقوقی تا سقف ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند.

نرخ سود این تسهیلات از یک تا ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت آن از ۶ تا ۶۰ ماه متغیر است تا متقاضیان بتوانند متناسب با شرایط مالی و توان بازپرداخت خود از این امکان استفاده کنند.

پرداخت تسهیلات در قالب طرح دماوند بر اساس میانگین تراکنش حساب، شرایط اعتباری متقاضی و ضامن و با ارائه چک و ضامنین معتبر انجام می‌شود. همچنین سپرده مشتریان در این طرح مسدود نخواهد شد و ارائه خدمات به اصناف و اشخاص حقوقی بصورت حضوری خواهد بود.

همچنین امکان ثبت و خدمات غیرحضوری درخواست و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات از طریق اپلیکیشن «بام» نیز برای متقاضیان و اشخاص حقیقی فراهم شده است.

نحوه افتتاح حساب و بهره‌مندی از تسهیلات دماوند

متقاضیان برای بهره‌مندی از تسهیلات طرح دماوند، باید با مراجعه به سامانه بام و ورود به بخش «افتتاح حساب»، گزینه «حساب کوتاه‌مدت دماوند» را انتخاب کنند. پس از پذیرش توافق‌نامه و تعیین شهر، استان و شعبه مورد نظر، حساب افتتاح می‌شود و متقاضیان می‌توانند با ایجاد میانگین موجودی در حساب خود، از تسهیلات این طرح بهره‌مند شوند.

بانک ملی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۱۴۰۵) با برپایی غرفه اختصاصی، تازه‌ترین خدمات، محصولات و راهکار‌های بانکی خود را معرفی می‌کند.