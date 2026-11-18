باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه پس از ضیافت شام در شهر شنژن اعلام کرد گفت‌وگوی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، همتای چینی او در فضایی دوستانه برگزار شده است.

این ضیافت شام در مرکز بین‌المللی تبادلات شنژن و به افتخار سران حاضر در مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) برگزار شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است پوتین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ فردا در نشستی سه‌جانبه شرکت کنند.

همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی تایید کرد که دونالد ترامپ قرار است با ولادیمیر پوتین دیداری دوجانبه داشته باشد. گفته شده این دیدار جدا از نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تاس