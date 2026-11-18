باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد این کشور قصد پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ندارد.

پاشینیان روز چهارشنبه در پارلمان ارمنستان گفت ایروان به منشوری که در نشست جامعه سیاسی اروپا در دوبلین برای تعیین «اصول کلیدی» امنیت اروپا امضا شد، نپیوست؛ زیرا با برخی عبارت‌های مرتبط با ناتو در این سند موافق نبود.

وی افزود: «ما به یک دلیل به این منشور نپیوستیم و این موضوع را به‌روشنی به شرکای خود اعلام کردیم؛ زیرا ارجاعات زیادی به ناتو در آن وجود داشت. موضع ما روشن است؛ روند پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرده‌ایم، اما در سیاست خود تصمیمی برای پیوستن به ناتو و برداشتن چنین گامی نگرفته‌ایم.»

نخست‌وزیر ارمنستان تأکید کرد که ایروان با سایر بخش‌های این منشور موافق است، اما به سمت عضویت در این ائتلاف نظامی و سیاسی حرکت نخواهد کرد.

پاشینیان همچنین گفت شرکای ارمنستان در اتحادیه اروپا با موضع این کشور همدلی دارند.

بر اساس این گزارش، حدود ۴۰ کشور روز ۱۳ نوامبر در دوبلین منشور تعیین اصول کلیدی امنیت اروپا را امضا کردند.

منبع: تاس