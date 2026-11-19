باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس، طی عملیات‌هایی موفق به دستگیری جاعل مدارک رسمی و کشف کالا‌های قاچاق شدند.

سارقان با ۱۰۰ فقره سرقت دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری ۲ سارق درون خودرو و ۵ مالخر با اعتراف به ۱۰۰ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در محدوده مرکزی شهر شیراز، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳، ۱۵ و پایگاه تجسس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و طی ۲ عملیات جداگانه موفق شدند ۲ سارق حرفه‌ای و ۵ مالخر که اعضای یک باند بودند را در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه با اقدامات فنی و پلیسی متهمان به ۱۰۰ فقره سرقت درون خودرو در محدوده مرکز شهر اعتراف کردند، گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند

توقیف محموله ۳۰ میلیارد ریالی لوازم جانبی

فرمانده انتظامی سروستان از کشف انواع لوازم جانبی موبایل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان بیان کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق، مأموران انتظامی سروستان هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان حامل بار مشکوک شدند و با اقدامات فنی آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو، ۸ هزار و ۷۱۷ عدد انواع لوازم جانبی تلفن همراه خارجی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد

کشف محموله قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از ۲ دستگاه خودرو در محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد بیان کرد: مأموران انتظامی در جهت اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا در محور‌های مواصلاتی شهرستان، به ۲ دستگاه خودرو پژو و پراید وانت مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند که رانندگان بدون توجه به مسیر خود ادامه دادند.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هر ۲ خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ها، یک هزار و ۲۵۰ بسته غذای حیوانات خانگی (سگ و گربه) و ۷۰ دستگاه فشارسنج قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری متهم به جعل مدارک رسمی در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری فردی خبر داد که در زمینه جعل اسناد و مدارک رسمی فعالیت می‌کرد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، بیان کرد: در پی دریافت شکایتی از یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با فردی در فضای مجازی ارتباط گرفته و در ازای تهیه مدرک رسمی از او مبلغی را دریافت کرده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و با اقدامات فنی موفق به شناسایی این فرد در یکی از محلات شهرستان داراب شده و در نهایت او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل متهم دستگیر شده تعدادی مدارک و اسناد رسمی جعلی کشف شد، تصریح کرد: متهم در بازجویی اولیه به اتهام انتسابی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سوخت بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۱۳ هزار لیتر سوخت بدون مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه بنز که کنار جاده پارک شده بود مشکوک شدند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

او افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: تلاش برای دستگیری راننده ادامه دارد.

منبع. پلیس فارس