باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ساماندهی بازار محصولات، تأمین مایحتاج جوامع روستایی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، از مأموریت‌های بنیادین شبکه تعاون روستایی در مسیر پویایی اقتصاد کشاورزی و ارتقای معیشت روستاییان است؛ مأموریت‌هایی که از ابتدای سال تا کنون، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی این شبکه در استان فارس دنبال شده است.

سید احمد احمدی‌زاده، مدیر تعاون روستایی استان فارس، با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار داشت: محور اصلی برنامه‌ها، ایجاد پیوند مؤثر میان تولید، بازار و جوامع روستایی است؛ رویکردی که حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل عرضه محصولات کشاورزی، تأمین نیاز‌های ضروری و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کند. در همین چارچوب و بر اساس سیاست‌های دولت و برنامه‌های ابلاغی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اقدامات متعددی برای ارتقای کارآمدی شبکه و تقویت جایگاه آن در اقتصاد کشاورزی استان اجرا شده است.

او با اشاره به خرید محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: طی این دوره، ۴۷۳ هزار تن گندم، ۳ هزار و ۵۸۱ تن کلزا، ۶۳۹ تن کاملینا و ۲ هزار و ۸ تن گلرنگ از کشاورزان استان خریداری شده است؛ اقدامی که ظرفیت شبکه را در حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی نمایان می‌سازد.

مدیر تعاون روستایی استان فارس درباره تأمین کالا‌های اساسی نیز افزود: از ابتدای سال، ۴۵۰ تن میوه ایام نوروز شامل ۲۰۰ تن سیب زرد و قرمز و ۲۵۰ تن پرتقال (۲۰۰ تن تامسون و ۵۰ تن والنسیا) و همچنین ۴۶۰ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر، مرغ و گوشت قرمز تأمین و توزیع شده است. این اقدامات با هدف تأمین نیاز‌های مصرفی مردم، در دوران جنگ تحمیلی رمضان و متناسب با شرایط ویژه آن مقطع نیز با جدیت دنبال شد و روند خدمات‌رسانی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

احمدی‌زاده با اشاره به خدمات‌رسانی در مناطق روستایی بیان کرد: تأمین سوخت و آرد خانوار‌های روستایی از مسئولیت‌های مهم این مجموعه است؛ به‌گونه‌ای که در هفت ماه نخست سال، بیش از ۲۰۳ میلیون لیتر سوخت و ۲۳ هزار و ۶۰۰ تن آرد خام روستایی از طریق شبکه تعاون روستایی میان روستاییان توزیع شد.

او درباره عملکرد شبکه در حوزه نهاده‌های کشاورزی اظهار داشت: طی این مدت، ۴۵ هزار تن انواع کود شیمیایی تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که نقش مؤثری در پشتیبانی از چرخه تولید و دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز دارد.

مدیر تعاون روستایی استان فارس، گسترش روستابازار‌ها را از برنامه‌های مؤثر در تقویت اقتصاد محلی دانست و اعلام کرد: طی این دوره، ۵۴ روستابازار جدید در استان افتتاح شد که با احتساب ۴۰ مرکز راه‌اندازی‌شده در سال گذشته، شمار این مراکز در فارس به ۹۴ واحد رسیده است.

احمدی‌زاده درباره کارکرد اقتصادی و اجتماعی روستابازار‌ها گفت: این مراکز با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و کوتاه‌کردن زنجیره عرضه، زمینه حذف واسطه‌های غیرضرور، کاهش هزینه‌ها و بهبود فرصت فروش محصولات کشاورزی را فراهم می‌کنند. همچنین دسترسی آسان‌تر مردم به محصولات با قیمت مناسب‌تر، به حمایت از معیشت خانوار‌ها و رونق مبادلات اقتصادی کمک می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان فارس همچنین با اشاره به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در حوزه زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی اظهار داشت: کارخانه خوراک دام شهرستان کازرون، واحد سورتینگ و بسته‌بندی مویز شهرستان نورآباد ممسنی و دو مرکز خرید محصولات کشاورزی در شهرستان اقلید، از جمله طرح‌های افتتاح‌شده این دوره هستند. افزون بر این، کارگاه تولید نوار تیپ در تعاونی تولید روستایی شهرستان فسا فعالیت خود را آغاز کرده است که در تقویت امکانات فنی بخش کشاورزی منطقه نقش خواهد داشت.

احمدی‌زاده درباره تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان نیز اظهار داشت: تاکنون ۴ هزار و ۵۸۰ تن بذور گندم و جو تولیدی شبکه تعاون روستایی استان، برای کشت زراعی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ میان کشاورزان توزیع شده و روند تولید و توزیع این بذور همچنان ادامه دارد؛ اقدامی که دسترسی بهره‌برداران به بذر مورد نیاز فصل جدید کشت را تسهیل می‌کند.

او در پایان، تقویت توان اقتصادی جوامع روستایی و پشتیبانی پایدار از بخش کشاورزی را از اولویت‌های تعاون روستایی برشمرد و بر تداوم برنامه‌های حمایتی، ارتقای خدمات روستایی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد.