باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، از صبح چهارشنبه، سه نفتکش متخلف که بدون توجه به هشدارهای نیروی دریایی ارتش و با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کردند، با برخورد به مین‌های دریایی، دچار حریق و متوقف شدند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: هرگونه تردد در تنگه هرمز منوط به تبعیت از ضوابط اعلام‌شده از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انجام هماهنگی‌های لازم، انتخاب کریدورهای دریایی مجاز و فعال نگه‌داشتن تجهیزات رهگیری و ناوبری است و عبور بدون رعایت این الزامات نتیجه ای جز برخورد با مین دریایی و آتش سوزی در پی نخواهد داشت‌.