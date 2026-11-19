باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در واکنش به تلاش مدیران روزنامه نیویورک‌تایمز برای توجیه انتشار ادعاهای بی‌اساس درباره ارتباط سدهای ایران با تأسیسات نظامی در شبکه ایکس نوشت: متعاقب واکنش قاطع ایران و ابراز انزجار گسترده افکار عمومی نسبت به مقاله بی‌اساس نیویورک‌تایمز که به دنبال القای ارتباط میان سدهای ایران و تأسیسات نظامی بود، از سوی این روزنامه برای انجام مصاحبه دعوت شدم، اما نپذیرفتم.



وی افزود: نیویورک‌تایمز با عدول از اصول بنیادین روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و طرح ادعاهای بی‌پایه در رابطه با سدهای ایران، عملا خود را در خدمت ترویج روایت متجاوزانی قرار داد که در جنگ غیرقانونی علیه ایران، بی‌اعتنایی کاملشان به حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی را نشان دادند.



سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پاسخ نیوبورک‌تایمز به انتقادها به جای عذرخواهی صریح و پذیرش مسئولیت، چیزی بیش از بازی با واژه‌ها و تلاش برای توجیه ادعای اولیه نبود؛ اما تغییر صورت‌بندی یک ادعا، برای آن تولید سند و مدرک نمی‌کند و باعث رفع مسئولیت آن رسانه نمی‌شود.



بقائی افزود: رسانه‌ای که در راستای مطامع ماشین تبلیغاتی جنگ عمل می‌کند، نمی‌تواند هم‌زمان مدعی حفظ اعتبار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای باشد و یا از دیگران انتظار داشته باشد که اعتبار ازدست‌رفته‌اش را بازسازی کنند.