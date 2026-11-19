باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود کلهر کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه جوانگرایی تیم ملی فوتبال را در تورنمنت بصره را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: جوانگرایی در تیم ملی فوتبال باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد. ما با بازیکنان مسن هم نتیجه نمی‌گرفتیم.

زمانش رسیده تا تیم ملی پوست اندازی کند

او افزود: به نظرم خیلی زودتر از اینها باید جوانگرایی انجام می‌شد حتی اگر هم نتیجه نگیریم دیگر زمانش رسیده که ما پوست اندازی کنیم. وقتی مسی و رونالدو خداحافظی می‌کنند باید بازیکنان مسن و پابه سن گذاشته ما هم فضا را برای نیرو‌های جوانتر فراهم می‌کنند.

بازیکنان جوان هر چه بازی کنند به نفعشان است

کلهر درباره اینکه بازیکنان جوان توانستند خودی نشان بدهند و اعتماد قلعه نویی را جلب کردند تا در اردو‌های بعدی دعوت شوند، بیان کرد: به نظرم جوانان فوتبال خوبی بازی کردند و هیچ کم ندارند و آنها باید در شرایط مسابقه قرار بگیرند و هر چه بازی کنند شرایطشان بهتر خواهد شد. گودرزی یکی از این جوانان بود که ۲ پاس گل در بازی با فلسطین داد و باید این کار را ادامه بدهیم.

کارشناس فوتبال درباره اینکه جوانگرایی موقتی است و در اردو‌های بعدی بازیکنان مسن به تیم ملی دعوت می‌شوند، اظهار کرد: به هر حال نباید به این صورت باشد و بازیکنان پابه سن گذاشته خودشان می‌بینند که شرایط به چه صورت است و این تصمیم از سوی کادر فنی باید گرفته شود و بازیکنی که جوانتر است باید کار بیشتری با او انجام بدهیم و می‌توانیم ترانسفرش کنیم. بازیکنانی مثل مهدوی کیا، سردار آزمون و طارمی ترانسفر شدند و الان تداوم بازی شان زیاد است.

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین و عراق محک خورد، بیان کرد: به هر حال ما شاهد بودیم که یکی از بازیکنان فلسطین برابر تیم ملی ایران اخراج شد و تیم ملی ایران ۱۰ نفره شد وتوانستیم به گل برسیم. به نظرم مشکلی که در بازی با عراق وجود داشت، یک بازیکنی مثل طارمی نیاز است که در کنار سردار آزمون بازی کند، چون این ۲ نفر زوج خوبی هستند. ۳، ۴ بازیکنان باتجربه مثل سردار آزمون، مهدی طارمی، سعید عزت اللهی می‌توانند در کنار بازیکنان جوان به تیم ملی کمک کنند.

شان پیشکسوتان باید حفظ شود

کلهر درباره اینکه سامان قدوس از بازی‌های ملی خداحافظی کرد و به نظرش بقیه بازیکنان مسن هم نباید کنار بروند، گفت: به هر حال باید شان پیشکسوتان حفظ شود و خودشان پیش قدم شوند و مثل سامان قدوس از دنیای فوتبال خداحافظی کنند و ادامه بازیشان را در تیم‌های باشگاهی ادامه بدهند. بازیکنان مسن باید فضا را برای نیرو‌های جوانتر ایجاد کنند.



کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال بعد از دریافت گل در ۲۴ ثانیه بازی برنامه‌ای برای تغییر نتیجه نداشت، گفت: متاسفانه ما از اول بازی این فرصت را به تیم ملی عراق دادیم که فضا سازی کند و به گل زودهنگام هم برسد. اگر ما بخواهیم در آسیا موفق شویم، به نظرم بهترین دفاع، حمله است و بتوانیم پرسینگ داشته باشیم. ما وقتی از جلو دفاع یا پرس می‌کنیم در ضدحملات دچار مشکل می‌شویم.

بار فنی منفی بر دوش قلعه نویی است

او ادامه داد: تشخیص اولیه را سرمربی تیم ملی می‌گیرد. به نظرم امیر قلعه نویی باید قوی‌تر عمل کند تا نتیجه بهتری هم بگیرد. بار فنی منفی بر دوش قلعه نویی هست که باید از آن جدا شود، چون ما دستاورد خوبی در آسیا نداشتیم و در جام جهانی و جام ملت‌های آسیا حذف شدیم. شاید هر مربی بود جایش را با مربی دیگری عوض کرده بود، اما الان فرصت خوبی به قلعه نویی دادند و باید شرایط تیم ملی را از لحاظ نتیجه بهتر کند.

عدم صعود به فینال جام ملت های آسیا حاشیه ساز می شود

او افزود: الان می‌بینیم که نوع و شکل بازی تیم ملی فوتبال زیاد جالب نیست و قلعه نویی باید تصمیم گیری بهتری داشته باشد و بتواند کادرش را قویتر کند و افرادی که می‌توانند به او کمک کنند هر چه سریع‌تر به تیم ملی ترزیق کند. به طور حتم توقع مردم ایران این است که به فینال جام ملت‌ها آسیا برویم حتی اگر هم قهرمان نشویم. اگر تیم ملی به فینال جام ملت‌ها راه پیدا نکند به طور حتم وارد مسائل حاشیه‌ای می‌شود.