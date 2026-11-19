باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های ماده سرعت سنگ‌نوردی جام آزاد پیمان شانگهای که امروز ۲۷ آبان‌ماه در «مسکو» روسیه برگزار شد، نمایندگان ایران موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شدند.

در بخش مردان میلاد علیپور با ثبت زمان ۵.۱۲ ثانیه در دیدار نهایی، به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت. «لبدف» و «ایوانوف» از روسیه، مدال‌های نقره و برنز را کسب کردند.

در بخش زنان نیز «الیزاوتا گریشینا» از روسیه عنوان قهرمانی را به دست آورد و «کامیلا کوشائوا»، دیگر سنگ‌نورد روس، صاحب مدال نقره شد. محیا دارابیان، نماینده ایران، با ثبت زمان ۷.۵۸۲ ثانیه در رقابت رده‌بندی و شکست دادن «لیلیا گوسکوا» از روسیه، موفق به کسب مدال برنز شد.

بدین ترتیب، تیم سنگ‌نوردی سرعت ایران در روز نخست از رقابت‌های سنگ‌نوردی موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شد.