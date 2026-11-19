باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات تجاوزکارانه ارتش ترویستی آمریکا علیه نقاطی از کشورمان در سواحل جنوبی طی چند روز گذشته را به‌شدت محکوم می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: در واکنش به این اقدامات تجاوزکارانه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و در راستای صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکوهای پرتاب پهپاد و موشک ارتش آمریکا در دو پایگاه آنها در منطقه را که مبدأ و پشتیبان عملیات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.



اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات مسلحانه آمریکا، در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هدف مقابله با منشأ و زیرساخت‌های پشتیبان تجاوز صورت گرفته است. بدیهی است مسئولیت حقوقی و بین‌المللی تبعات ناشی از این وضعیت، متوجه آمریکا است که با نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و توسل غیرقانونی به زور، صلح و امنیت منطقه را در معرض تهدید قرار داده است.



جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه، قویاً از دولت‌های منطقه می‌خواهد با اتخاذ تدابیر لازم، مانع از ادامه استفاده متجاوزان از قلمرو، پایگاه‌ها و امکانات مستقر در کشورهای خود برای طراحی، تدارک و اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران شوند. عدم ممانعت کشورهای منطقه از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات این کشورها برای تدارک و اجرای اعمال تجاوز کارانه علیه ایران، نه‌تنها خلاف اصل حسن همجواری است بلکه به موجب بند (f) ماده ۳ ضمیمه قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصداق «عمل تجاوزکارانه» است و ایران را کاملا مجاز و محق به اتخاذ تدابیر دفاعی علیه آنها می‌کند. خاطرنشان می‌شود که تاکنون جمهوری اسلامی ایران بنا به ملاحظات همسایگی و مصالح امت اسلامی، با خویشتن‌داری حداکثری عمل کرده و صرفا پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی آمریکا در این کشورها را مورد ضربات دفاعی خود قرار داده است.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای امنیت و دبیرکل این سازمان، را برای ایفای وظایف خود وفق منشور ملل متحد یادآور می‌شود. سکوت و بی‌عملی در برابر نقض مستمر اصول بنیادین منشور، به‌ویژه اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲، از سوی یک عضو دائم شورای امنیت، نه‌تنها موجب تضعیف اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز تکرار تجاوزات و تهدید فزاینده صلح و امنیت بین‌المللی است.



وزارت امور خارجه همچنین ضمن تقبیح رویکرد غیرمسئولانه برخی طرف‌های منطقه‌ای که بی‌توجه به واقعیت‌های موجود و با نادیده‌گرفتن اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، عملیات‌های دفاع مشروع ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند، از این کشورها می‌خواهد به جای شکایت از ایران به‌خاطر دفاع مشروع، مانع از استفاده آمریکا از قلمرو و پایگاه‌های مستقر در کشورهای منطقه برای تدارک و اجرای تجاوز علیه ایران شوند



جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور، تصریح می‌کند که هرگونه تکرار تجاوز و اقدام خصمانه علیه ایران، با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.