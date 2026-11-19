باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار حسین مباشری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله (ع) شیراز از اجرای یک‌هزار و ۴۲۰ برنامه متنوع فرهنگی، جهادی، بصیرتی، خدماتی و اجتماعی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در این کلان‌شهر خبر داد و تأکید کرد: فرهنگ بسیجی برخاسته از هویت اصیل ایرانی و نماد خودباوری، خداباوری و خدمت بی‌منت به مردم است.

او، ضمن تبریک هفته بسیج، این نهاد مردمی را پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد و برخاسته از تمدن و فرهنگ ایرانی برشمرد و گفت: تفکر بسیجی بر پایه دو رکن اصلی «خودباوری» و «خداباوری» استوار است و غفلت از این اصول، به ساختار این تفکر آسیب می‌زند.

مباشری با اشاره به شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» و الهام از رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: هر فردی که با انگیزه، امید و غیرت برای خدمت به کشور تلاش کند، در زمره بسیجیان قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله (ع) شیراز در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام، از اجرای یک‌هزار و ۴۲۰ عنوان برنامه خبر داد و مهم‌ترین آنها را به شرح زیر برشمرد:

برنامه‌های ایثار و شهادت: تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در حوزه استحفاظی ناحیه، دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا و زیارت قبور شهدای جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه.

برنامه‌های بصیرتی و فرهنگی: برگزاری جلسات متعدد جهاد تبیین، میقات صالحین، مسابقه وصیت‌نامه حضرت امام (ره)، تشکیل زنجیره انسانی از غرب تا شرق شیراز با حضور مواکب، برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و نمایشگاه غذای سلامت‌محور.

اردو‌های جهادی و خدمات پزشکی: اجرای برنامه‌های متنوع اردو‌های جهادی و پزشکی، ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، ویزیت رایگان و حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف با هدف خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی.

خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی: توزیع بسته‌های معیشتی، تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند و ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های کم‌برخوردار.

نمایشگاه‌ها و اقتدار نظامی: برپایی نمایشگاه دستاورد‌های هفته بسیج با هدف بازنمایی رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس، جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه، به همراه برگزاری گشت و رژه اقتدار و آموزش‌های میدانی.

برنامه‌های مردمی و میدانی: برپایی مراسم و برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی در میادین اصلی شهر شیراز، از جمله میدان معلم، با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و افزایش مشارکت مردمی.

آموزش و آمادگی عمومی: برگزاری آموزش‌های مردمی و عمومی طرح «جان‌فدا» با هدف ارتقای آمادگی، توانمندی و مشارکت آحاد مردم در عرصه‌های مختلف.

برنامه‌های راهیان نور: اعزام پنج دستگاه اتوبوس کاروان راهیان نور به منطقه عملیاتی شلمچه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس.

برنامه‌های علمی، ورزشی و تجلیل: برگزاری اردوی راهیان پیشرفت، مسابقات متنوع ورزشی و کتابخوانی، مسابقات «میدان‌یار» و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی دیگر، همچنین تجلیل از بسیجیان شاخص، حافظان قرآن و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت.

سرهنگ مباشری در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری همایش بزرگداشت هفته بسیج و یادواره شهدای دفاع مقدس (جنگ ۴۰ روزه رمضان) با حضور مسئولان و آحاد کارکنان، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و تقویت روحیه خدمت‌رسانی در سطح ناحیه اجرایی می‌شود.

او تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها در راستای ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف و گسترش روحیه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در سطح شهر شیراز صورت می‌گیرد.