باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - استان گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی ظرفیت های بالایی در بخش های مختلف تولید ، گردشگری ومحصولات صنعتی و... دارد.

توجه به هریک از ظرفیت ها و حمایت از آن می تواند اقتصاد پایدار را برای استان و حتی کشور فراهم کند.

نخستین رویداد سرمایه‌گذاری «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» با هدف شناسایی این ظرفیت ها به سرمایه گذاران ۲۷ با حضور جمعی از سرمایه گذاران و مسئولان مربوطه در تالار مرکزی رشت برگزار شد و امروز ۲۸ آبان نیز برخی از برنامه های این رویداد ادامه دارد.

در کنار این رویداد نمایشگاه ظرفیت های استان نیز برای عموم به نمایش گذاشته شد.

غرفه های صنایع دستی و خوراک استان از جمله غرفه های بود که چشم هر بیننده ای رو به خود جلب می کرد.

این غرفه که در طبقه سوم تالار مرکزی رشت قرار داشت، با بازدید از این غرفه ها گفتگوی ویژه ای با هنرمندان این غرفه ها انجام دادم، غرفه های که عطر زندگی می داد، محصولاتی که با دستان خلاق هنرمندان این استان تهیه شده و بسیار زیبا و چشم نواز بود و دیگر سوی این نمایشگاه با عطر و بوی انواع غذاها محلی رنگی شد؛

نمایشگاه دائمی صنایع دستی در گیلان نداریم

مریم روشندل یکی از حصیر بافان شهرخمام در گفتگو با خبرنگار ما گفت : از سن کودکی با هنر حصیر بافی آشنا شدم.

وی با بیان اینکه این هنر دستی را از مادرم یاد گرفتم ، افزود: ابا و اجداد خانواده ام این هنر را سینه به سینه به ما انتقال دادند.

این هنرمند با اشاره به اینکه اولین مدرک این هنر را در سال ۱۳۷۳دریافت کردم ، تصریح کرد: یادمه با در آمدی که در سن دانش آموزی از هنر حصیر بافی به دست آوردم یک مانتو گرفتم که بی نهایت بخاطراینکه توانستم باهنر دستی خودم یک چیزی برای خودم بگیریم خوشحال بودم .

روشندل با اشاره به اینکه در اکثر نمایشگاهها شرکت می کنم ، گفت : برپایی چنین نمایشگاهی انگیزه فعالیت را در هنرمندان افزایش می دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی در گیلان وجود ندارد، افزود: از مسئولان مربوطه خواهشمندم یک نمایشگاه دائمی که هزینه ای برای هنرمندان نداشته باشد را در استان راه اندازی کنند.

این هنرمند گفت: برپایی نمایشگاه های بین المللی و همچنین برخی از نمایشگاه‌های چند روزه بار هزینه ای برای هنرمند دارد و اکثرا در مکانهای برپا می شود که هیچ استقبال آنچانی نمی شود و فقط وقت و هزینه هنرمندان در آن نمایشگاه به هدر می رود.

روشندل به تنوع رشته حصیر بافی در گیلان نسبت به گذشته اشاره و خاطر نشان کرد : با توجه به فعالیت و ابتکارم در تولید انواع محصولات حصیری توانستم مهر اصالت این صنعت دستی را کسب کنم.

تسهیلات آسان به کارگاههای صنایع دستی ارائه شود

افضل جمشیدی هنرمند البسه محلی از شهرستان سیاهکل در غرفه لباس محلی اظهار کرد : بیش از ۱۰سال است که در تولید البسه محلی فعال هستم.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه لباس محلی را از سال ۸۵شروع و از سال ۹۵ کارگاه تولیدی در این صنعت را راه اندازی کردم،گفت: تهیه وسایل اولیه لباس محلی در گیلان هزینه بالایی دارد مجبورم برای تهیه مواد اولیه به تهران بروم.

جمشیدی با بیان اینکه تولید لباس محلی با توجه به پارچه های خاص و یراق دراین صنعت اکنون بسیار پر هزینه است ،تصریح کرد: لذا قدرت خرید در این رشته نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه از صنعت دستی گیلان حمایت شود، گفت : با برپایی چنین نمایشگاههای و با بازدید مسئولان از غرفه ها قول های داده می شود اما عملی نمی شود و در پیچ و خم ادارات گیر می کند.

این هنرمند کار آفرین اذعان داشت : ارائه تسهیلات آسان به کارگاه های تولیدی صنایع دستی یکی از خواسته های است که از مسئولان مربوطه دارم .

جمشیدی با اشاره به اینکه در کنار لباس محلی به دیگر فعالیت های صنعت دستی نیز مشغول هستم، تصریح کرد: گلیم بافی و انواع بافتنی ها از دیگر رشته های است که فعال هستم اما متاسفانه نخ گلیم در استان وجود ندارد و باید از استان دیگر تهیه کنم.

مجوز چوب های شکسته جنگل برای تهیه مواد اولیه صادر شود

اسلام چیتن یکی از هنرمندان صنعت چوب که از ماسال در این رویداد شرکت کرده بود،اظهار داشت : این صنعت میراث ابا اجدادیم است و از خانواده ام یاد گرفتم ، در آمدی که از این صنعت داریم تا حدی راضی هستم.

این هنرمند صنعت چوب افزود : با چوب و تراش های که بر روی این محصول انجام می شود، انواع وسایل آشپزخانه درست می شود .

وی با بیان اینکه بر پایی چنین نمایشگاههای برای حمایت از این صنعت دیرینه گیلان موثر است، گفت : محصولات تولیدی این صنعت در گیلان و دیگر استان‌های کشور ارسال می شود.

چیتن خاطر نشان کرد: از مسئولان و استاندار محترم یک خواسته داشتم آنم اینکه در تهیه مواد اولیه با مشکلاتی روبه رو هستیم، اگر چوب های شکسته در جنگل های استان را با دریافت مجوز بتوانیم جمع آوری کنیم بسیاری از مشکلات این بخش حل می شود.

این هنرمند تصریح کرد: با دریافت مجوز از منابع طبیعی استان می توان با چوب های شکسته جنگل های استان تولیدات این بخش را افزایش دهیم.

رشته دوزی ، مروار بافی ، چادر شب بافی ، قلاب بافی و.... همچنین ارائه انواع غذاهای محلی از شهرستان های گیلان از دیگر غرفه های رویداد سرمایه گذاری گیلان بود .