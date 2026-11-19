باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد در آینده‌ای نزدیک به بن‌بست در روابط با ایران پایان دهد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد دارد نیرو‌های آمریکایی را تا زمان دستیابی به توافق در منطقه نگه دارد، گفت: «بله، می‌خواهم این موضوع را به پایان برسانم. بله، به‌زودی. منظورم این است که به یک شکل یا شکل دیگر، این مسئله را حل خواهیم کرد. آنها خواهان توافق هستند، اما ما باید به توافقی پایدار دست پیدا کنیم.»

وی با اشاره به اینکه خواهان توافقی است که حتی در صورت روی کار آمدن رئیس‌جمهوری «بد» یا «ضعیف» در آمریکا نیز پابرجا بماند، مدعی شد: «من توافقی می‌خواهم که فراتر از دوره ریاست‌جمهوری باشد.»

به ادعای ترامپ، هدف واشنگتن دستیابی به توافقی است که با تغییر دولت‌ها در آمریکا نیز اعتبار و دوام خود را حفظ کند.

ترامپ اذعان کرد آمریکا همچنان اطلاعاتی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد

رئیس‌جمهور آمریکا، اذعان کرد که واشنگتن همچنان به تبادل اطلاعات و ارائه داده‌های اطلاعاتی به اوکراین ادامه می‌دهد.

ترامپ با اشاره به انتقاداتی که از دولت کنونی آمریکا مطرح می‌شود، گفت منتقدان همچنان درباره چین و ادعای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات این کشور با ایران صحبت می‌کنند.

وی در این باره اظهار داشت: «ما نیز اطلاعات به اشتراک می‌گذاریم. به اوکراین نگاه کنید؛ ما اطلاعات را در اختیار آنها هم قرار می‌دهیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، در ششم اکتبر، «گائو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده بود پکن در جریان درگیری نظامی ایران و آمریکا، اطلاعات ناوبری را در اختیار تهران قرار نداده است.

منبع: تاس