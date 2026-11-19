باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شکرالله کدیور ماموران کلانتری ۲۳ تعاون یکشنبه شب (۲۴ آبان) حین گشتزنی حوالی میدان آناهیتا کرمانشاه، به یک دستگاه خودرو پارک شده در حاشیه جاده که صدای فریاد‌های خانمی هم در آن شنیده می‌شد، مشکوک شدند.

وی ادامه داد: ماموران با شنیدن صدا، برای بررسی موضوع به خودرو پارک شده نزدیک که در همین حین راننده خودرو که مردی جوان بود با مشاهده ماموران، نسبت به پایین انداختن زن میانسال اقدام و به سرعت فرار کرد.

سرهنگ کدیور افزود: ماموران با مشاهده این صحنه بلافاصله با مرکز فوریت‌های پزشکی برای انتقال زن میانسال به بیمارستان که به شدت دچار جراحت و خونریزی شده بود تماس حاصل کرده و موضوع را به دیگر واحد‌های گشتی پلیس اطلاع دادند.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در ادامه و پس از مدتی تعقیب وگریز و بی توجهی‌های راننده متواری به دستور ایست پلیس، با شلیک گلوله به لاستیک خودرو، آن را متوقف و این شخص را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: برابر گزارش‌های تکمیلی، زن میانسال که دچار جراحت و خونریزی شدید شده بود پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

سرهنگ کدیور در پایان گفت: با فوت این زن، روند پرونده تغییر و انجام تحقیقات تکمیلی و تخصصی از متهم دستگیر شده برای روشن شدن زوایای تازه از این حادثه همچنان ادامه دارد.

منبع: پایگاه خبری پلیس