باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از پلمب فوری یک جایگاه سوخت به دلیل فروش خارج از ضوابط قانونی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و حساسیت موضوع تأمین و توزیع انرژی، با متخلفان بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد قانونی خواهد شد.

فریدون کشیتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان در جریان مراجعه به یکی از جایگاه‌های سوخت برای دریافت بنزین در شبانگاه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ متوجه تخلف در نحوه عرضه و فروش سوخت در این جایگاه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان بلافاصله دستور پلمب جایگاه متخلف را صادر کرد. در پی این اقدام، پرونده تخلف تشکیل و چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده نیز بازداشت شدند.

کشیتی با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع سوخت افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت راهبردی انرژی، هرگونه تخلف و سوءاستفاده در این حوزه با حساسیت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات قانونی، در روند توزیع و عرضه سوخت اخلال ایجاد کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با جدیت و بدون هیچ‌گونه مماشات انجام خواهد شد و با تمامی عوامل دخیل در تخلف، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی در پایان بر نظارت مستمر بر عملکرد جایگاه‌های سوخت تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه و توزیع سوخت، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.