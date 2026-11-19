باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیدار دوجانبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اَپک (APEC) در شهر شنژن چین آغاز شد؛ نشستی که حدود یک دقیقه به روی رسانه‌ها باز بود و سپس گفت‌و‌گو‌ها پشت در‌های بسته ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری تاس، دو رئیس‌جمهور در آغاز این دیدار بار دیگر با یکدیگر دست دادند. این مذاکرات پیش از نشست سه‌جانبه احتمالی با حضور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برگزار می‌شود.

در این دیدار، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه و کیریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه، حضور دارند. هیئت آمریکایی نیز با مشارکت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در این نشست شرکت کرده است.

ترامپ پیش از آغاز مذاکرات، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که نتایج مثبتی از این دیدار حاصل شود. وی گفت: «معتقدم اتفاقات بسیار خوبی می‌تواند از این دیدار حاصل شود یا دست‌کم زمینه آن فراهم شود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از برگزاری نشست دیگری در ادامه برنامه‌های مذاکراتی خبر داد؛ اظهاراتی که به نظر می‌رسد به دیدار سه‌جانبه پیش‌رو با حضور پوتین و شی جین‌پینگ اشاره دارد.

بر اساس گزارش‌ها، ترامپ قرار است پیش از نشست سه‌جانبه، دیداری دوجانبه نیز با رئیس‌جمهور چین برگزار کند.

منبع: تاس