باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در اختتامیه پویش همدلی گفت: هر جا انفجاری رخ می‌داد و همه از محل دور می‌شدند، سیمبانان برای تأمین برق و رفع خاموشی‌ها به محل حادثه می‌شتافتند. به این بزرگواران که چراغ خدمت، صنعت برق و تاب‌آوری کشور را روشن نگه داشتند، افتخار می‌کنیم و درخواست می‌کنم به افتخار همه آنها دست بزنیم.

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی در حوزه انرژی افزود: توجه به انرژی و حفظ منابع آن در شرایط سخت پیش‌رو، یک مسئولیت وطنی، میهنی و اعتقادی است. از همه عزیزانی که امروز به احترام ورزشکاران عزیزمان و همچنین طرح مهتاب حضور پیدا کردند، تشکر می‌کنم. باید در آغاز فصل سرد سال بدانیم چه وظایفی بر عهده داریم و چه اقداماتی باید انجام دهیم تا در ماه‌های پیش‌رو، کشور در زمینه مصرف انرژی با مشکل و چالش مواجه نشود.

اله‌داد ادامه داد: امیدواریم قدم‌های خیر ورزشی امروز به ازای هر قدم، معادل یک کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشد. هموطنان عزیز با انجام اقدامات ساده‌ای که خودشان نیز با آن آشنا هستند، می‌توانند در مدیریت مصرف انرژی نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه تشویقی صنعت برق برای ترویج دوچرخه‌سواری گفت: به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و اعتقادی خود، باید برای کاهش مصرف انرژی تلاش کنیم. برای کاهش یکی از کانون‌های هدررفت انرژی، از روز شنبه سازوکاری در صنعت برق ابلاغ خواهد شد تا به هر یک از همکاران در استان‌ها و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع که به‌جای خودرو با دوچرخه تردد می‌کنند، امتیاز یا هدیه‌ای تعلق بگیرد و انگیزه لازم برای این اقدام ایجاد شود انتظار دارم مدیران عامل شرکت‌ها نیز از روز شنبه در صدر این اقدام قرار بگیرند و خودشان اجرای این برنامه را آغاز کنند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اجرای طرح مهتاب بیان کرد: پروژه خوبی از اسفندماه سال گذشته با عنوان «مهتاب» آغاز شد که در این حوزه اقدامات مؤثری تعریف شده و تاکنون بیش از ۷ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی صرفه‌جویی شده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با برق‌های غیرمجاز و هدررفت انرژی گفت: برق‌های غیرمجاز در سکونتگاه‌های غیررسمی، مناطق صنعتی و فعالیت ماینر‌های غیرمجاز از جمله مواردی هستند که می‌توانند موجب شوند انرژی مورد نیاز بخش‌های مهم و حیاتی کشور، از جمله صنعت، مصارف خانگی، رفاهی، درمانی و امنیتی، به‌درستی تأمین نشود.

اله‌داد ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق تأکید کرد: چهار ماه پیش‌رو برای ما بسیار سرنوشت‌ساز است. در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از نیرو‌های شریف برق‌بان آماده هستند تا به‌صورت همزمان فعالیت خود را آغاز کنند و ضمن شناسایی موارد هدررفت انرژی، با متخلفان برخورد کرده و موارد غیرمجاز را جمع‌آوری کنند تا میزان انرژی هدررفته در شبکه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه هر اقدامی برای کاهش مصرف انرژی اهمیت دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی، کاهش مصرف انرژی در هر شکلی برای ما اهمیت دارد؛ فرقی نمی‌کند این انرژی برق، گاز، بنزین یا گازوئیل باشد، چراکه اختلال در تأمین انرژی می‌تواند جریان زندگی، فعالیت‌های اقتصادی، رفاه و خدمات درمانی را با مشکل مواجه کند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به سامانه دریافت گزارش‌های مردمی گفت: سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ نیز برای دریافت گزارش‌ها فعال است و گزارش‌های بسیار خوبی از مردم و همکاران دریافت کرده‌ایم. امیدواریم این اقدامات و قدم‌های خیر همچنان ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم امروز با رعایت موارد ایمنی که همواره بر آن تأکید داریم، عزیزان در بازدید‌ها و کنترل‌ها دقت لازم را داشته باشند. همچنین در حوزه هوشمندسازی، کاهش تلفات، مدیریت تردد‌ها و رسیدگی به ساختمان‌های در حال ساخت و کارگاه‌ها اقدامات مؤثری انجام شود؛ چراکه متأسفانه در برخی از این کارگاه‌ها دستکاری شبکه و استفاده از برق غیرمجاز مشاهده می‌شود.

اله‌داد ابراز امیدواری کرد مانور برگزارشده نیز دستاورد‌های خوبی در زمینه شناسایی و کاهش هدررفت انرژی و ارتقای تاب‌آوری شبکه برق کشور به همراه داشته باشد.