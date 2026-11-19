باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی کمپرسی و یک دستگاه نریلی تانکرمشکوک شده که جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از تریلی ها، مقدار ۱۶ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف کردند.

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سرهنگ دهقان اظهار کرد: در این رابطه ۲ دستگاه تریلی توقیف و ۲ متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.