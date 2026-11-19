باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیداری غیرمنتظره و خارج از برنامه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، در اتاقی جداگانه در محل برگزاری کنفرانس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اَپک(APEC) برگزار شد.

ترامپ که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و استیون میلر، رئیس دفتر کاخ سفید، او را همراهی می‌کردند، هنگام ورود به اتاق، به بازوی دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، زد و به او گفت: «کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهید.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با پوتین دست داد و اظهاراتی کوتاه مطرح کرد؛ موضوعی که تصاویر ضبط‌شده توسط گروه خبری تلویزیونی حاضر در محل آن را نشان می‌دهد.

ترامپ در حالی که به سمت پوتین می‌رفت، گفت: «او کیست؟ او دوست من است.»

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دیدار دوجانبه رسمی برنامه‌ریزی‌شده‌اش با رئیس‌جمهور روسیه برگزار شود.

ترامپ در گفت‌و‌گو با پوتین اظهار داشت: «ما سال‌هاست روابط بسیار خوبی داریم. مدت زیادی است که یکدیگر را می‌شناسیم و فکر می‌کنم اتفاقات بسیار خوبی می‌تواند از این دیدار حاصل شود یا دست‌کم زمینه آن فراهم شود. اما معتقدم این اتفاقات رخ خواهد داد.»

۵۸ ثانیه پس از ورود ترامپ به اتاق، از دوربین‌ها و خبرنگاران خواسته شد محل را ترک کنند. رئیس‌جمهور آمریکا پس از ۴۲ دقیقه از اتاق دیدار خارج شد.

انتظار می‌رود ترامپ در ادامه، مذاکرات دوجانبه برنامه‌ریزی‌شده خود را با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برگزار کند.

منبع: رویترز و تاس