باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اکبر حسن‌بکلو، معاون شرکت توانیر، در اختتامیه پویش همدلی گفت: امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهان، موضوع انرژی است و یکی از برنامه‌های مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق نیز جلوگیری از هدررفت انرژی است. در این راستا، اقدامات بسیار خوبی در کشور آغاز شده است.

حسن‌بکلو افزود: از ابتدای سال، بزرگ‌ترین اقدام انجام‌شده، اصلاح ۴ هزار مگاوات بار پایه بوده است. تمام این ۴ هزار مگاوات، کیلووات به کیلووات محاسبه شده و آمار و اطلاعات آن به‌صورت دقیق و قابل ارائه است.

معاون توانیر با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق گفت: از همکارانی که از نخستین روز‌های اسفندماه، با وجود آغاز جنگ، تلاش‌های خود را متوقف نکردند و این اقدامات را تا امروز ادامه دادند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط پیش‌روی کشور در فصل زمستان تصریح کرد: زمستان سختی را پیش‌رو داریم و با توجه به ناترازی موجود در بخش گاز، اجرای طرح مهتاب ضرورت دارد. با کاهش مصرف برق، می‌توانیم به مدیریت مصرف گاز نیز کمک کنیم؛ چراکه برق در نیروگاه‌ها با استفاده از گاز تولید می‌شود. تلاش خواهیم کرد با کاهش مصرف برق، زمینه تأمین بهتر انرژی گاز و برخورداری مردم از گرمای کافی در زمستان فراهم شود.

حسن‌بکلو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با انشعابات غیرمجاز بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۴۶۶ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری شده که از این تعداد، حدود ۱۹۰ هزار انشعاب به انشعابات قانونی تبدیل شده‌اند. تمامی این انشعابات اکنون دارای لوازم اندازه‌گیری هستند و میزان مصرف آنها ثبت می‌شود.

وی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم که هیچ‌گونه مصرفی در شبکه برق بدون وجود لوازم اندازه‌گیری انجام نشود.

معاون توانیر ادامه داد: همچنین نزدیک به ۴۶۱ ترانسفورماتور غیرمجاز را که برای برداشت‌های غیرمجاز برق، از جمله در ساخت‌وساز‌ها و مواردی مانند برداشت غیرمجاز آب مورد استفاده قرار می‌گرفتند، جمع‌آوری کرده‌ایم.

حسن‌بکلو با اشاره به اقدامات گسترده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب، جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز است که با قدرت و شدت زیادی در کشور ادامه دارد. تاکنون ۲۲ هزار و ۲۳۷ ماینر در مزارع استخراج رمزارز کشف شده که جمع‌آوری و با متخلفان برخورد قانونی شده است.

وی افزود: حدود هزار و ۴۰۱ کیلومتر کابل غیرمجاز را نیز که برای برداشت غیرقانونی برق و مصرف انرژی از شبکه مورد استفاده قرار می‌گرفت، جمع‌آوری کرده‌ایم.

معاون توانیر در ادامه به برخورد با مصادیق بد مصرفی اشاره کرد و گفت: در این حوزه حدود ۲۷۷ هزار مورد از جلوه‌های بد مصرفی شناسایی شده که برای آنها اخطار صادر شده و اقدامات لازم از جمله جمع‌آوری و اعمال قانون صورت گرفته است.

وی با اشاره به اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری برق اظهار کرد: حدود ۴۸۱ هزار کنتور معیوب شناسایی، جمع‌آوری و اصلاح شده‌اند تا میزان مصرف برق به‌درستی ثبت شود. همچنین حدود ۶۳ هزار اشتراک دارای دستکاری شناسایی شده که برای تمام آنها اعمال قانون صورت گرفته و کنتور‌ها تعویض شده‌اند و هزینه‌های مربوط نیز از مشترکان دریافت شده است.

حسن‌بکلو با اشاره به اقدامات فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف انرژی گفت: تاکنون از ۱۱۴ هزار مرکز فرهنگی و مسجد بازدید شده و درباره مصارف غیرضروری به آنها اخطار داده‌ایم. در واقع، فرهنگ‌سازی مصرف انرژی را از همین مراکز فرهنگی آغاز کرده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود هزار و ۲۷ صنف سیار را نیز در کشور ساماندهی کرده‌ایم که از انشعابات غیرمجاز برق استفاده می‌کردند.