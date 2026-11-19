باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، در راستای اجرای ضوابط استقرار واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، با احداث و توسعه ۱۲۲۰ واحد و بهره‌برداری از ۱۲۱۶ واحد موافقت کرده است.

همچنین ملاحظات محیط زیستی ۲۶۹ طرح هادی روستایی و طرح جامع شهری بررسی و اعلام شده است.

جواد داراست، رئیس اداره استقرار صنایع، با اشاره به عملکرد این اداره در بررسی درخواست‌ها و استعلام‌های مرتبط با استقرار واحد‌ها گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، احداث، توسعه و تغییر خط تولید واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مستلزم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست است.

او گفت: در همین راستا، طی هفت ماه نخست سال جاری، ۱۲۲۰ موافقت احداث و توسعه و ۱۲۱۶ موافقت بهره‌برداری برای واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی صادر شده است.

داراست افزود: در همین بازه زمانی، ۲۶۹ مورد از طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های جامع شهری از نظر ملاحظات محیط زیستی بررسی شده و پس از اعمال ملاحظات مربوط، با آنها موافقت شده است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در فرایند پاسخگویی به استعلام‌ها بیان کرد: با هدف کاهش زمان بررسی درخواست‌ها و تمرکززدایی در ارائه خدمات، بخشی از اختیارات مربوط به صدور موافقت‌های احداث و بهره‌برداری بر اساس ضوابط استقرار و نیز بررسی و پاسخگویی به استعلام‌های بنیاد مسکن درباره تصویب و توسعه طرح‌های هادی روستایی، به واحد‌های تابعه اداره کل تفویض شده است.

رعایت ضوابط محیط زیستی در استقرار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، از الزامات پیشگیری از آلودگی و مدیریت پیامد‌های محیط زیستی توسعه است و می‌تواند زمینه هم‌افزایی میان تولید، توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کند.

منبع: محیط زیست فارس