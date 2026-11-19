باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت کشورمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز جهانی کودک نوشت: «کودکی یک حق است و نباید قربانی جنگ شود.»

در این پیام آمده است: «برای دختران میناب که زندگی‌شان با موشک‌های آمریکایی ناتمام ماند. برای کودکان لامرد که بازی والیبالشان به آخرین بازی زندگی‌شان تبدیل شد.»

سفارت ایران همچنین یاد زهرا گلپایگانی، کودک ۱۴ ماهه‌ای را گرامی داشت که در کنار پدربزرگش، رهبر شهید ایران، جان باخت.

در بخش دیگری از این پیام به وضعیت کودکان غزه اشاره شده است که پس از جان سالم به در بردن از بمباران‌های رژیم صهیونیستی، اکنون با سرمای هوا، بارندگی و آب‌گرفتگی چادر‌های محل اسکان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سفارت ایران در ادامه از کودکانی یاد کرده است که بر اثر استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی تأمین‌شده از سوی آلمان مسموم شدند.

نمایندگی دیپلماتیک کشورمان در پایان با ادای احترام به همه کودکانی که رؤیاهایشان زیر آوار جنگ مدفون شده است، بار دیگر بر ضرورت حفاظت از حق کودکان برای برخورداری از زندگی و کودکی در امنیت تأکید کرد.

روز جهانی کودک هر سال در ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) گرامی داشته می‌شود. این مناسبت یادآور تصویب اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.